Пермь, 19 октября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил повысить отчисления в госбюджет от лотерей для поддержания спорта. Он заявил об этом 19 октября во время заседания Совета по физкультуре и спорту в Перми.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Глава государства отметил, что здоровье нации, которое напрямую зависит от занятий физкультурой и спортом, является безусловным приоритетом государства.

«Это не значит, что нужно выводить [отчисления от лотерей] из регулирования Минфином. Просто отчисления от лотерей, конечно, должны быть в большем объёме. Посмотрите, пожалуйста. И давайте в проекте решения сегодня учтём», — сказал он.

Путин отметил, что он понимает, что денег не хватает всегда, однако уточнил, что это вопрос того, что государство считает приоритетным, а что — второстепенным. Президент подчеркнул, что процент от лотерей отчисляется в бюджет в первую очередь именно для поддержки здорового образа жизни, а также для поддержки физкультуры и спорта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 октября Путин поручил разобраться с «дельцами от хоккея», увозящими из страны юных хоккеистов. По словам президента, для замечающих талантливых детей ещё на уровне спортшколы скаутов это всего лишь бизнес, не всегда отрегулированный и благородный.

В начале августа глава государства подписал закон, с 1 января 2024 года увеличивающий до 2% размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта. Такая мера позволит увеличить доход от них на 5 млрд рублей ежегодно.