Москва, 22 июля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил создать фонд для дополнительной поддержки спорта за счёт целевых отчислений букмекеров. Перечень поручений главы государства опубликовал сайт Кремля.

Александр Вильф/РИА Новости

Глава государства поручил обеспечить создание некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда. Основная цель его работы — дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских и региональных спортивных федераций, а также реализация новых форматов международных спортивных соревнований и развитие в стране спортивной инфраструктуры.

В списке поручений отмечается, что формирование имущества фонда будет происходить в основном за счёт целевых отчислений от азартных игр, связанных со спортивными событиями по соответствующим видам спорта, которые не были организованы спортивными федерациями и спортивными лигами.

Это поручение президента должно быть выполнено к 10 сентября 2024 года.

В августе прошлого года Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта увеличивается с 1,5% до 2%. Повышение процента отчислений букмекеров позволит ежегодно увеличивать доход от них на пять миллиардов рублей.