Екатеринбург, 26 октября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Три робота сгорели во время международного чемпионата «Битва роботов» в Екатеринбурге, сообщает 26 октября пресс-центр МЧС России в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

Инциденты в здании «Екатеринбург-Экспо» произошли один за другим в течение полутора часов. Сначала во время шоу вспыхнул зарядный блок одного из электрических роботов. Дежурившие на площадке пожарные потушили возгорание.

Через час ещё один робот загорелся на улице в рабочей зоне выставочного центра. Администрация потушила его своими силами.

«Развлекательное шоу превратилось в огненное», — отметили в МЧС.

Затем, спустя полчаса, ещё один робот загорелся прямо на сцене. Его также потушила администрация, добавили в ведомстве. Во всех случаях пострадавших не было.

По данным организаторов, во втором туре чемпионата «Битва роботов» участвуют 43 команды из российских регионов, а также представители Китая, Индии, Казахстана и Ирана. Китайская команда победила в финале конкурса в прошлом году.

Перед началом соревнований команды приветствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Южной Корее робот, работавший в мэрии одного из городов, вышел из строя без видимых причин и упал с лестницы. Предположительно, это произошло из-за непрерывной работы устройства в течение всего рабочего дня.