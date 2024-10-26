Ватикан, 26 октября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Итальянский пожарный Марио Трематоре, спасший в 1997 году от пожара Туринскую плащаницу, передал в дар президенту России Владимиру Путину копию её фрагмента и икону святого Николая, сообщило посольство РФ в Ватикане на своей странице в Х (Twitter).

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Туринская плащаница — полотно, в которое, по легенде, был обернут после смерти Иисус Христос. Трематоре передал свой подарок через посольство.

В беседе с ТАСС пожарный на пенсии объяснил своё решение тем, что президент России — подлинный христианин.

«Ваш президент — христианин, один из крупнейших мировых лидеров, он ответственен за свою страну, и только он может достигнуть мира, я в этом убеждён», — сказал Трематоре.

Икону Николая Чудотворца он решил подарить Путину в связи с тем, что этого святого особенно почитают как в России, так и в Италии, в том числе в области Апулия (Бари), откуда родом Трематоре и где находятся мощи святого Николая.

Как передавало ИА Регнум, в июне Путин приехал в крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви — Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде. Президента встречал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава государства поклонился мощам основателя монастыря — Сергия Радонежского и иконе «Троица» Андрея Рублёва.

В мае, поздравляя православных христиан с Пасхой, Путин отметил плодотворную работу РПЦ и других христианских конфессий, направленную на сохранение исторического, культурного и духовного наследия России, укрепление института семьи, воспитание молодёжи и утверждение в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание.