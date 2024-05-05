Москва, 5 мая, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля 5 мая, глава государства отметил, что священнослужители всегда оставались с народом ― как и сейчас, в условиях вызовов.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Глава государства отметил, что духовные пастыри всегда были вместе с народом. Он добавил, что христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании.

«Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления», ― говорится в поздравительном обращении президента.

Российский лидер также отметил созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение богатейшего исторического, культурного, духовного наследия России, укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году православную Пасху отмечают 5 мая. Празднованием завершают Великий Пост и Страстную Седмицу. Светлое Христово Воскресенье является одним из самых больших православных праздников для православных христиан.

Вечером 4 мая в храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение, на которое собрались тысячи людей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Глава российского государства прибыл в храм, где по традиции встречает праздник Светлой Пасхи и посещает пасхальное богослужение, около полуночи. Только два раза за время своего президентства он пропускал пасхальную службу в Москве. В 2003 году Владимир Путин по время визита в Таджикистан встретил праздник Пасхи в Свято-Никольском соборе в Душанбе. В 2020 году он не смог посетить пасхальное богослужение в Москве из-за пандемии коронавируса, однако посетил часовню в государственной резиденции в Ново-Огарёве.

Глава государства и патриарх обменялись пасхальными подарками в ходе богослужения в храме Христа Спасителя.

Ранее 4 мая в Москву из Иерусалима спецбортом делегации Фонда Андрея Первозванного прибыли лампады с частицей Благодатного огня, которые доставили в храм Христа Спасителя и ещё в 15 других московских храмов, в том числе в Богоявленский Елоховский собор и в храм Георгия Победоносца на Поклонной горе. Также частицы Благодатного огня отправили более чем в 40 российских городов.