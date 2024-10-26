Казань, 26 октября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Обстановка в зоне украинского конфликта не соответствует тем предложениям, которые выдвигает глава киевского режима Владимир Зеленский, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистам «Центрального телевидения» на полях саммита БРИКС в Казани.

Кирилл Зыков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Он отметил, что российские военные уже вытеснили часть украинских подразделений, которые вторглись в Курскую область, а также постепенно подвигаются на Украине. Идеи Зеленского и происходящее на фронте, по его словам, «не коррелируются».

«План победы» его называют. Странное название: тут уже не до победы, дай бог остановиться», — приводит БелТА слова Лукашенко.

В интервью белорусский лидер также отметил, что у России нет необходимости привлекать к военным действиям силы третьей стороны. Что касается сообщений о якобы отправке в зону конфликта военных КНДР, то этот вброс мог быть сделан ради получения Украиной разрешения на дальнобойные удары по российской территории, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко указал на растущее понимание на Западе необходимости переговоров с Россией и заявил, что Зеленский «упёрся» и противодействует началу этого процесса. По его словам, глава киевского режима предлагает разные «мирные планы», которые больше похожи на лозунги, но самое главное — не соответствуют тому, что происходит на земле.