Николаев, Украина, 26 октября, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Украинские военкомы держат мужчин, отловленных для мобилизации, в подвалах, их избивают, не дают еды и воды. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

Свою информацию подпольщик подкрепил видео, которое снял один из задержанных территориальным центром комплектования в Вознесенске Николаевской области.

Мужчина, которого поймали в городе, показал подвал, где его держат, и пояснил, что «это такая бомжатня».

«Здесь держат отловленных мужиков в Вознесенске. Запихивают их в такие места, чтобы минимизировать возможность побега», — пояснил «РИА Новости» Лебедев.

По информации местных жителей, задержанным не дают ни еды, ни воды, пока они не подпишут бумаги о добровольном вступлении в ВСУ. После подписания документов бронь уже не поможет, пояснил Сергей Лебедев. При отказе быть добровольцем пойманного могут бить и забить до смерти.

Также подпольщик рассказал о «добровольце» из Одессы, который не помнит, как подписал документы. Будучи в военкомате, он попросил воды, а пришёл в себя через три дня. Документы все были подписаны, но он не помнил, как это делал.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября Полтавский областной военкомат Украины информировал о гибели принудительно мобилизованного. Мужчину доставили на пункт предварительного сбора сотрудники правоохранительных органов, поскольку он находился в розыске как уклонист. По утверждениям сотрудников военкомата, украинец якобы отказался проходить военно-врачебную комиссию и покончил с собой.

Председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил готовить женщин к военной службе. Обучение женщин следует ввести не для призыва их на фронт, а с целью консолидации общества. Чем более общество консолидировано и сплочено, чем лучше налажено взаимодействие между разными группами, тем меньше у противников будет желания вступать в конфликт, считает он.