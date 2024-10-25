Москва, 25 октября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Первый этап продления Московских центральных диаметров (МЦД) в регионы начнётся в 2025 году, сообщил 25 октября мэр столицы Сергей Собянин.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишин

Работы будут длиться от трёх до четырёх лет. Частота движения поездов до центров областей будет увеличена, а железнодорожная инфраструктура в регионах — частично модернизирована, отметил Собянин, сообщает его пресс-служба.

Проект затронет все четыре действующих центральных диаметра, а также Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги, сказал мэр.

«Мы выбрали такой щадящий вариант, учитывая всё-таки огромную инвестиционную нагрузку на РЖД, чтобы это были минимальные капитальные вложения. Это работа, связанная в первую очередь с улучшением логистики, операционными и информационными системами самой железной дороги», — отметил Собянин.

На следующем этапе частота движения поездов до центров областей возрастёт в шесть раз, что позволит столичной агломерации с точки зрения перемещения работающих граждан увеличиться с 20 до 30 млн человек, сказал мэр. Это позитивно повлияет на экономику как Москвы, так и соседних регионов, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Собянин проинформировал, что Московские центральные диаметры будут продлены в Смоленскую, Тульскую, Калужскую и Ярославскую области. Таким образом, будет развиваться единый центральный транспортный узел, отметил он.

В июле мэр Москвы сообщал, что с момента запуска по МЦД было совершено более миллиарда поездок. Наибольшая нагрузка пришлась на второй диаметр — «Курско-Рижский», по которому перевезли более 460 млн человек.