Наро-Фоминск, Московская область, 25 октября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Следователи попросили Наро-Фоминский городской суд Московской области заключить под стражу рэпера Гуфа (Алексея Долматова) по делу о грабеже.

РИА Новости/Евгений Одиноков

«Наро-Фоминским городским судом Московской области зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Долматова Алексея Сергеевича», — сообщили в суде.

В отношении рэпера было возбуждено дело по статье 161 УК РФ («Грабёж»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

25 октября стало известно, что полиция допросила рэпера Гуфа по делу о грабеже. Защита музыканта отказалась приводить подробности, но подтвердила, что сотрудники полиции с Долматовым проводили следственные действия, сообщало «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 23 октября Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке за драку с братом девушки, к которой артист мог приставать. При этом адвокат музыканта Сергей Жорин опроверг эту версию. Также была названа ещё одна возможная причина драки. Пострадавшие заявили следователям, что музыкант отказался оплачивать счёт в бане.

По словам хозяйки банного комплекса, Гуф был в бане с четырьмя девушками и одним другом. Гости должны были заплатить за отдых 60 тыс. рублей. В окружении рэпера заявили, что конфликт произошёл из-за съёмок музыканта на телефон, хотя он заранее попросил выключить камеры и оставить его визит в секрете.

24 октября Долматов принёс извинения всем пострадавшим в результате выходки в подмосковной бане. Видео с извинениями опубликовал адвокат певца Сергей Жорин в Telegram-канале.