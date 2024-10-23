Москва, 23 октября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Причиной конфликта, после которого рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, увезли в отделение полиции, стал отказ музыканта оплачивать счёт в бане в подмосковной Апрелевке, где он отдыхал, сообщили следователям пострадавшие.

Антон Волков/РИА Новости

«Когда пришло время платить, денег у компании не оказалось. Тут-то и начался конфликт: администратор бани вызвал хозяйку, она приехала со своим братом, мужчины начали ругаться, брат достал камеру и несколько раз получил в ухо», ― говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

Хозяйка банного комплекса рассказала, что Гуф был в бане с четырьмя девушками и одним другом. Гости должны были заплатить за отдых 60 тыс. рублей.

Владелица заведения утверждает, что её брата ударил именно Гуф. При этом защита музыканта настаивает, что он не участвовал в драке. В окружении рэпера заявили, что конфликт произошёл из-за того, что музыканта снимали на телефон, хотя он заранее попросил выключить камеры и оставить свой визит в секрете.

Как сообщало ИА Регнум, Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке за драку с братом девушки, к которой артист мог приставать. Адвокат музыканта Сергей Жорин опроверг эту версию.

В апреле 2023 года Гуф объявил о разводе со своей второй супругой Юлией спустя полтора года после свадьбы. Но, по словам исполнителя, он счастлив, что у него есть дочь Тина, и он будет всегда рядом.