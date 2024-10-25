Москва, 25 октября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Авиация Военно-космических сил России сбила в зоне проведения спецоперации истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом 25 октября проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/lobal Look Press

«Авиацией ВКС России сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны за неделю были сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и 521 беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

По данным оборонного ведомства на 25 октября, всего с момента начала спецоперации уничтожены 647 самолётов, 283 вертолёта, 34 304 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18 871 танк и другая боевая бронированная машина, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 761 орудие полевой артиллерии и миномёт, 27 598 единиц специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, 25 октября в Минобороны сообщили, что российские войска авиаударом уничтожили пункт временной дислокации и склад боекомплекта ВСУ в Курахово (ДНР).

20 сентября ИА Регнум передавало, что Воздушно-космические силы РФ в течение недели уничтожили три украинских истребителя — МиГ-29 и два Су-27.