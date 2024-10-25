Москва, 25 октября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. На Деловом форуме БРИКС в Москве подвели итоги международного конкурса BRICS Solutions Awards 2024. В этом году он был посвящен выявлению наиболее передовых технологических решений в различных сферах. Победителем в номинации «Компетенции и развитие кадров» стала компания «ФосАгро» с проектом «Образовательная платформа ProAgro Lectorium».

Пресс-служба «ФосАгро» Образовательный проект «ФосАгро» победил на конкурсе БРИКС

BRICS Solutions Awards проходит с 2020 года по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ). В конкурсе участвуют коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения, органы власти и местного самоуправления, физические лица из стран БРИКС. В этом году на рассмотрение экспертному совету представили 1343 заявки из 15 стран.

Проект «ФосАгро» ProAgro Lectorium — это образовательная платформа, запущена в прошлом году на русском, английском и португальском языках на основе образовательной программы ФосАгро для российских аграрных вузов «От руды до еды».

«Как один из ведущих мировых производителей удобрений, мы понимаем, что создание устойчивого АПК в мире невозможно без опоры на высококвалифицированные кадры, — заявил заместитель генерального директора «ФосАгро» по продажам и маркетингу Михаил Стёркин. — Поэтому мы совместно с Минсельхозом РФ реализуем программу подготовки кадров для АПК «От руды до еды», обеспечивая бесплатный доступ к методически выверенной информации для аграриев». По словам Стёркина, к настоящему моменту программа охватывает 47 аграрных вузов. «С созданием ProAgro Lectorium наша образовательная экосистема поступательно вышла на международный уровень, — отметил он. — ProAgro Lectorium получил статус официальной образовательной платформы рабочей группы по агробизнесу Делового совета БРИКС. Среди лекторов образовательной программы — представители Китая, Индии, Бразилии и других стран. Вместе мы можем внести значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности планеты и развитие экологически ответственных практик ведения сельского хозяйства».

Михаил Стёркин рассказал, что на сегодня для слушателей образовательного проекта ProAgro Lectorium сформирован внушительный портфель из 420 оцифрованных видео лекций по агрономии и агрохимии, растениеводству и животноводству, инновациям и цифровизации в сельском хозяйстве, экономике и ответственному земледелию. В создании контента участвовали 140 спикеров по 22 направлениям.