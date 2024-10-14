Стерлитамак, Башкирия, 14 октября, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Сотрудники полиции вынужденно открыли огонь по мужчине с ножом, который бросился атаковал их на крыше торгового центра (ТЦ) в Стерлитамаке. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

Информация об агрессивном мужчине, который вёл себя неадекватно и совершал хулиганские действия, поступила из торгового центра в дежурную часть около 23:00 по местному времени (21:00 мск). Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попытались успокоить гражданина и призвать его к порядку, но мужчина не реагировал и забрался на крышу ТЦ. Затем, уже на крыше, мужчина бросился на полицейских с ножом и ранил одного из сотрудников.

Стражи правопорядка, в соответствии с Законом «О полиции» применили табельное оружие. Нападавший получил ранение, ему и пострадавшему сотруднику оказывается медицинская помощь. Личность злоумышленника и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что блогера Михаила Литвина арестовали на 13 суток после того, как он устроил драку и ударил болельщика во время футбольного матча седьмого тура Кубка медийной футбольной лиги между LitEnergy и «СКА-Ростов». Блогер признал вину и раскаялся в нападении на футбольного фаната, пообещав судье, что больше подобного не повторится.