Грозный, 25 октября, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Группа неизвестных напала на воинскую колонну в пригороде Грозного, один военнослужащий погиб. О происшествии «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Росгвардии по СКФО.

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Вооружённые люди открыли огонь из автоматов по грузовику «Урал», в котором находились сотрудники Росгвардии. В результате обстрела один из них погиб на месте, второй получил ранение. Его доставили в больницу, угрозы жизни нет.

Совершившие вооруженное нападение объявлены в розыск.

Известно, что инцидент произошёл в станице Петропавловская Грозненского района. Погиб боец уральского отделения Росгвардии.

Как сообщало ИА Регнум, в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Находящиеся в автомобиле мужчины открыли стрельбу по машине сотрудников МВД. Погибли три человека, в том числе сотрудник ведомства.

В июне на западе Москвы мужчина при задержании 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ из автоматического оружия. В ходе задержания он был ранен.