Москва, 6 июня, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы выстрелил 15 раз в сотрудников ГАИ при задержании. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Прокуратура Москвы

«На Аминьевском шоссе при попытке задержания гражданина он произвёл не менее 15 выстрелов в сторону сотрудников Госавтоинспекции очередями из автоматического оружия. В соответствии с положениями федерального закона «О полиции», сотрудники открыли огонь на поражение, тяжело ранив злоумышленника. Он задержан», — сообщили правоохранители.

По данным МВД, пострадавших при задержании подозреваемого в убийстве мужчины нет.

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Ранее прокуратура Москвы сообщила, что подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям и при задержании был ранен. Предполагаемый преступник — 36-летний мужчина, уточнили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, днём 6 июня на улице Свиридова мужчина, одетый во всё черное и в маске, открыл огонь из автомата по прохожему. Пострадавший скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В Москве был объявлен план «Перехват». Момент убийства запечатлели свидетели. На кадрах видно, что после того как неизвестный ранил свою жертву, он вернулся и добил пострадавшего ещё несколькими выстрелами в голову. Вместе с тем на кадрах видно, что преступник преследовал свою жертву от дома до стройки, где выстрелил в него несколько раз из охотничьего карабина «Сайга».

Позже в МВД сообщили, что убийство является заказным.