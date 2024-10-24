Москва, 25 октября, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Мужчина, который до смерти избил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову в Москве, находился в России незаконно. Об этом 24 октября сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум Полиция, МВД, задержание

«По предварительной информации, гражданин Киргизии нелегально находился в России», — рассказали силовики «РИА Новости».

По данным следствия, 39-летний мужчина незаконно проник в квартиру в доме на Открытом шоссе в Москве, где напал на 78-летнюю женщину и нанёс ей множественные удары по голове и туловищу. От полученных травм потерпевшая скончалась в одной из столичных больниц.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ об убийстве, совершённом из хулиганских побуждений, и о нарушении неприкосновенности жилища.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября 39-летний гражданин Киргизии попал в дом пенсионерки случайно. Накануне вечером подозреваемый приехал на улицу Открытое шоссе, чтобы встретиться с другом по поводу работы. Узнав, что никакой работы для него нет, мужчина расстроился и купил в ближайшем магазине спиртное. Дойдя до невменяемого состояния, он отправился гулять по ближайшим подъездам и дёргать ручки квартир. По случайности квартира Кирсановой оказалась не заперта. Пьяный мигрант ворвался к пенсионерке и набросился на неё с кулаками. Позднее следователям подозреваемый сказал, что ничего о своём поступке не помнит и не может объяснить причин, побудивших его на убийство пожилой женщины. Мужчину задержали.