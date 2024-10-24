Москва, 24 октября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. В Москве пьяный гражданин Киргизии забрался в квартиру к 78-летней писательнице и бывшему преподавателю Театрального института имени Бориса Щукина Раисе Кирсановой. Мужчина несколько раз ударил её по голове, а потом просто уснул в её квартире. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео Раиса Кирсанова

Поздней ночью 20 октября в экстренные службы Москвы поступило сообщение о неадекватном мужчине, который хулиганит в одном из подъездов на улице Открытое шоссе на востоке столицы. Прибывшие на место полицейские обнаружили в одной из квартир 39-летнего гражданина Киргизии Акылбека А. Мужчина был в неадекватном состоянии, от него сильно пахло алкоголем. В самой квартире оперативники увидели погром, а также нашли сильно избитую 78-летнюю хозяйку жилья.

«Пенсионерку с тяжелыми травмами головы экстренно доставили в одну из столичных больниц, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, параорбитальную гематому справа и ушиб мягких тканей лица. Пострадавшую госпитализировали в нейрореанимацию», — рассказал собеседник.

Врачи боролись за жизнь Раисы Кирсановой, однако травмы оказались слишком серьёзными — она скончалась не приходя в сознание.

Вскоре стали известны подробности жестокой расправы. Оказалось, что 39-летний гражданин Киргизии попал в дом пенсионерки случайно.

«Накануне вечером подозреваемый приехал на улицу Открытое шоссе, чтобы встретиться с другом по поводу работы. Узнав, что никакой работы для него нет, Акылбек расстроился и решил «залить» горе, купил в ближайшем магазине спиртное. Дойдя до невменяемого состояния, мужчина отправился гулять по ближайшим подъездам и дергать ручки квартир. По случайности квартира 78-летней Раисы Кирсановой оказалась не заперта. Пьяный мигрант ворвался в жилье пенсионерки и набросился на неё с кулаками», — рассказал источник.

Подозреваемый сообщил следователям, что ничего о своем поступке не помнит и не может объяснить причин, побудивших его на убийство пожилой женщины. Сейчас мужчина задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), а также по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Кирсанова Раиса Мардуховна — российский искусствовед и доктор искусствоведения, специалист по истории одежды и один из крупнейших экспертов в России по истории русского национального костюма. Она автор десятка книг и монографий по этой теме. Женщина была ведущим научным сотрудником сектора русского искусства Нового и Новейшего времени в Государственном институте искусствознания. Кроме того, женщина преподавала в Театральном училище им. Щукина.