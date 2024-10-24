Коркино, Челябинская область, 25 октября, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Два человека пострадали во время беспорядков в городе Коркино Челябинской области, где убили женщину — водителя такси. Об этом сообщила администрация муниципального округа.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД, полиция

«Двум людям были нанесены лёгкие ранения, вся необходимая медицинская помощь оказана», — рассказал источник ТАСС.

На въезде в город дежурят 10 автомобилей полиции. Также правоохранители патрулируют улицы Коркино.

Как сообщало ИА Регнум, массовые беспорядки в Коркино произошли 24 октября после убийства 40-летней женщины, подрабатывавшей таксисткой. По словам очевидцев, особо активных участников волнений силовики грузили в автозаки. Были зафиксированы погромы, битьё машин. Горели несколько домов цыган. Полиция задержала не менее 50 человек.

Власти Челябинской области заявили, что ситуация контролируемая. В Следственном управлении СКР по Челябинской области уточнили, что по факту убийства женщины возбудили уголовное дело. Задержан подозреваемый — 17-летний местный житель. Он во время конфликта нанёс женщине ножевые ранения, от которых она скончалась.