Коркино, Челябинская область, 25 октября, 2024, 00:12 — ИА Регнум. В ходе массовых беспорядков в городе Коркино Челябинской области, которые произошли после убийства 40-летней женщины, подрабатывавшей таксисткой, полиция задержала не менее 50 человек. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Col. Hans Landa Автозак

По информации очевидцев, особо активных участников беспорядков силовики грузили в автозаки. Зафиксированы погромы, битьё машин. Также есть информация, что горят несколько домов цыган. Их семьи срочно покидают город.

По неподтверждённым данным, два человека получили огнестрельные ранения.

Как сообщало ИА Регнум, в Коркино массовые волнения случились вечером 24 октября после информации об убийстве таксистки. Власти заявили, что ситуация контролируемая.

В Следственном управлении СКР по Челябинской области уточнили, что по факту убийства женщины возбудили уголовное дело. Задержан подозреваемый — 17-летний местный житель. Он во время конфликта нанёс женщине ножевые ранения, от которых она скончалась.

Три человека самостоятельно обратились за медицинской помощью после массовых волнений в городе Коркино Челябинской области, где убили женщину — водителя такси.

В 2019 году Верховный суд Чечни вынес обвинительный приговор 25-летнему местному жителю, убившему из корыстных целей женщину-таксиста из Северной Осетии. За убийство, сопряжённое с разбоем, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 23,6 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.