Коркино, Челябинская область, 24 октября, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Три человека самостоятельно обратились за медицинской помощью после массовых волнений в Коркино Челябинской области, где убили женщину — водителя такси.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации ТАСС, вызова бригады скорой помощи не было. Три человека сами обратились за помощью.

О других пострадавших сведений нет. Ситуацию контролирует полиция.

Как сообщало ИА Регнум, в Коркино массовые волнения случились вечером 24 октября после информации об убийстве таксистки. Власти заявили, что ситуация контролируемая, губернатор региона Алексей Текслер оповещён о произошедшем.

В Следственном управлении СКР по Челябинской области уточнили, что по факту убийства женщины, занимавшейся частным извозом, возбудили уголовное дело. Задержан подозреваемый — 17-летний местный житель. Он во время конфликта нанёс женщине ножевые ранения, от которых она скончалась.

В 2019 году Верховный суд Чечни вынес обвинительный приговор 25-летнему местному жителю, убившему из корыстных целей женщину-таксиста из Северной Осетии. За убийство, сопряжённое с разбоем, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 23,6 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.