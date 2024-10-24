Грозный, 24 октября, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле машины ведомства в Чечне, сообщил 24 октября Telegram-канал «112» со ссылкой на осведомлённый источник.

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В Грозненском районе республики неизвестные открыли огонь по «Уралу» Росгвардии и, выпустив несколько очередей из автоматического оружия, скрылись, сказано в сообщении.

Ранения получили два человека, один из них скончался. На месте работают сотрудники силовых служб.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Находящиеся в автомобиле мужчины открыли стрельбу по машине сотрудников МВД. Погибли три человека, в том числе сотрудник МВД.

Также в октябре брат бывшего главы города Белово в Кемеровской области Александр Курносов стал фигурантом уголовного дела после стрельбы в сотрудников правоохранительных органов.Силовики задержали участников организованной группы — фигурантов уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»). Среди задержанных был Курносов, он открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии, когда они пытались попасть в дом через окно. Никто из сотрудников службы не пострадал.