Белово, Кемеровская область, 16 октября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Стрелявший по полиции брат бывшего главы города Белово в Кемеровской области Александр Курносов стал фигурантом уголовного дела после стрельбы в сотрудников правоохранительных органов, сообщил 16 октября источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Дело против Курносова возбудили по ч. 1 ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Мужчину задержали.

Накануне, 15 октября, в Белово силовики задержали участников организованной группы — фигурантов угловного дела возбуждённого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»). По версии следствия, они похитили средства, выделенные на строительство и благоустройство жилых домов.

Как сообщили в управлении Следственного комитета России по Кемеровской области, были задержаны директор Управления капитального строительства Белова, директор отдела капстроительства администрации Гурьевского муниципального района и двое директоров коммерческих организаций.

Среди задержанных был Курносов. Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии, когда они пытались зайти в дом через окно. При обыске изъято гладкоствольное ружьё «БЕКАС 2», из которого он стрелял.

Александр Курносов — брат бывшего мэра Алексея Курносова, покинувшего пост главы города в сентябре этого года. Как сообщил источник, Александр Курносов не судим.

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