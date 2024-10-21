Мадрид, 21 октября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Бойцы ВСУ регулярно устраивают массовые бунты, последнее из таких происшествий имело место в Курахово, передает 21 октября испанская газета El País со ссылкой на офицера украинской армии по имени Александр.

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По этим данным, после того как бойцы ВСУ отказались выполнять требования командования, их перевели в Сумскую область.

Кроме того, собеседник журналистов рассказал, что около сотни военных ВСУ оставили свои позиции в Угледаре за несколько дней до освобождения города российскими войсками. Впоследствии эти бойцы заявили, что их отправили на передовую без подготовки и необходимого вооружения, добавил источник издания.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Министерства обороны РФ 19 октября сообщила об освобождении села Зоряное в ДНР. Освобождение этого села приблизило российскую армию к выходу на оперативный простор на кураховском направлении, отмечал в беседе с ИА Регнум военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Также 19 октября пленный боец ВСУ Алексей Стуков рассказал, что 72-я бригада украинской армии, которая ранее дислоцировалась в Угледаре, ни разу с начала спецоперации не проходила ротацию. Стуков отметил моральную и физическую усталость бойцов ВСУ от постоянных боевых действий.