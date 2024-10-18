Москва, 18 октября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы за 10 лет принял почти 160 млн звонков. Об этом 18 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

С его помощью можно записаться к врачу, передать показания счетчиков, а также узнать о режиме работы музеев.

«Искусственный интеллект постоянно обучается, его база знаний включает в себя сотни разных тем. С января по сентябрь цифровой ассистент принял больше 27 млн звонков, что почти в три раза превышает показатель за такой же период 2023 года», — процитировал Сергунину официальный портал мэра Москвы.

С текущего года голосовой помощник отвечает на вопросы по 135 новым направлениям. При этом в числе самых популярных передача показаний счётчиков воды или электричества, уточнение статуса готовности ряда документов.

Консультации доступны и предпринимателям. В июне на линии поддержки малого бизнеса Москвы заработали исходящие звонки. Цифровой ассистент подтверждает участие в образовательных мероприятиях и сообщает о дате, времени, месте их проведения и изменениях в расписании.

Отмечается, что искусственный интеллект находит информацию вдвое быстрее, чем человек. Так горожане оперативно получают ответы на распространённые вопросы без ожидания на линии. У операторов же есть возможность сосредоточиться на более сложных задачах.