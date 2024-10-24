Анадырь, 24 октября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. На плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» на Чукотке в связи с штормовой обстановкой временно отключился один из двух реакторов. Об этом говорится в Telegram-канале станции.

ПАТЭС

«22 октября в 14:07 (по мск) реактор правого борта (РУ-1) ПЭБ «Академик Ломоносов» отключился от электроэнергетической системы Чаун-Билибинского энергоузла. Сработала защитная автоматика. Реактор левого борта (РУ-2) продолжает работать штатно», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ПАТЭС подчеркнула, что отключение произошло в соответствии с проектными алгоритмами. Уточняется, что пределы и условия безопасной эксплуатации электростанции нарушены не были. Радиационная обстановка соответствует нормам, добавили представители ПАТЭС.

ПАТЭС начала работать в 2020 году. Станция предназначена для выработки электрической и тепловой энергии. Она состоит из плавучего энергетического блока (ПЭБ), береговой площадки с сооружениями, обеспечивающими выдачу электрической и тепловой энергии потребителям, а также гидротехнических сооружений, обеспечивающих безопасную стоянку ПЭБ в акватории.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Минэнерго региона уточнило, что отключение произошло из-за масштабной аварии в генерации. В связи с отключением электроэнергии все медицинские учреждения в Приморском крае были переведены на резервные источники питания.