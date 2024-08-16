Владивосток, 16 августа, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Все медицинские учреждения в Приморском крае, где произошло масштабное отключение света, работают в штатном режиме, сообщили 16 августа в краевом минздраве.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Предварительной причиной отключения электроэнергии стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС.

В настоящее время специалисты проводят работу по восстановлению электроэнергии.