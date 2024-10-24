Москва, 24 октября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Ускоренный приём в гражданство иностранных спортсменов и знаменитостей вредит России, заявил двукратный олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд. Так он прокомментировал выдачу паспортов футболисту Дугласу Сантосу и хоккеисту Седрику Пакетту в беседе с Metaratings.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Думаю, что это негативно отражается на России, когда выдают паспорта спортсменам или другим известным людям, которые не проходят через ту же юридическую процедуру, что и все остальные обычные люди», — сказал Уайлд.

Он пояснил, что чиновники не всегда правильно оценивают ситуацию и не понимают, что выдача паспортов легионерам обесценивает значимость наличия гражданства России.

По словам спортсмена, выдача ему российского паспорта в 2012 году тоже была неправильной, так как ничто не мешало ему забрать свой выигрыш и покинуть страну после Олимпиады в Сочи. Именно так делали и сделают многие спортсмены, когда им больше не выгодно будет оставаться в России, добавил он.

Уайлд отметил, что сам он «оставался в России и в горе, и в радости» и вернул стране то, что был должен.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство бразильского защитника «Зенита» Сантоса, канадского хоккеиста московского «Динамо» Пакетта и ряда других лиц.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что «пока никак» не относится к получению Сантосом российского паспорта. Ранее юридическая компания SILA International Lawyers уточнила, что Сантос сможет играть за сборную России после смены гражданства. Таким образом, компания опровергла заявление своего представителя Михаила Прокопца о том, что бразилец не сможет играть за РФ.