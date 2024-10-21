Москва, 21 октября, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Бразильский игрок петербургского футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос сможет играть за сборную России после смены гражданства, сообщила юридическая компания SILA International Lawyers.

Maksim Konstantino/Global Look Press

«Дело в том, что согласно п. 73 комментария ФИФА к правилам о возможности выступать за сборные команды, официальные матчи, сыгранные за сборную до 18 сентября 2020 года, не учитываются. Дуглас Сантос сыграл свой последний официальный матч за олимпийскую сборную ранее этой даты, в 2016 году. По смыслу регламента ФИФА, данный матч не препятствует смене спортивного гражданства», — указано в сообщении.

Таким образом, компания опровергла заявление своего представителя Михаила Прокопца о том, что бразилец не сможет играть за российскую сборную.

О том, что игрок находится в стадии получения российского гражданства, стало известно 19 октября.

Как передавало ИА Регнум, в начале месяца менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар заявил об отказе сборной проводить товарищеский матч с командой России в октябре из-за нехватки времени на сборы и решение логистических вопросов. По его словам, ПФФ предложила провести встречу в ноябре.

9 октября главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что в ноябре планируются два товарищеских матча, один из которых будет проведён с командой Сирии. Карпин отметил, что не видит смысла проводить встречу с командой из Пакистана, если на матч выйдут футболисты неофициальной сборной.

5 сентября российские футболисты в Ханое победили команду из Вьетнама в товарищеском матче со счётом 3:0. Через два дня планировался матч со сборной Таиланда, но его отменили из-за непогоды.