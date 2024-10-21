Москва, 21 октября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство капитану футбольного клуба «Зенит» бразильцу Дугласу Сантосу. Соответствующий указ опубликован 21 октября на сайте правовой информации.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> До Сантнос Жустино Де Мело Дуглас, родившийся 22 марта 1994 г. в Бразилии», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, ранее юридическая компания SILA International Lawyers уточнила, что Сантос сможет играть за сборную России после смены гражданства. Таким образом, компания опровергла заявление своего представителя Михаила Прокопца о том, что бразилец не сможет играть за российскую сборную.

О том, что игрок находится в стадии получения российского гражданства, стало известно 19 октября.