В Биробиджане сотрудники МЧС помогли раненому бойцу подняться в квартиру
В Биробиджане сотрудники МЧС помогли раненому на СВО бойцу подняться в квартиру
Биробиджан, 24 октября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Вернувшийся из госпиталя участник специальной военной операции не смог подняться в собственную квартиру в Биробиджане, на помощь ему пришли сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба управления министерства по региону.
Причиной возникновения проблемы стало отсутствие пандуса в подъезде. После операции на ногах боец передвигается на инвалидной коляске.
«Мужчину нужно было поднять на четвёртый этаж. Бойцы МЧС России справились с задачей за несколько минут, а перед уходом пожелали защитнику Отечества скорейшего выздоровления», — отметила пресс-служба.
Участник спецоперации, в свою очередь, выразил благодарность спасателям за их заботу и фонду «Защитники Отечества» — за оказанную помощь.
Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре фонд «Защитники Отечества» передал героям специальной военной операции 32 автомобиля с ручным управлением. До конца года планируется передать ещё 200 машин, а в 2025-м — 300. Все получающие автомобили проходят необходимое обучение.
Также в октябре сообщалось, что 72-летний житель подмосковного Серпухова Вячеслав Шевяков решил отправиться в зону СВО добровольцем. Полковник Военно-воздушных сил в отставке после военной службы трудился в центральном аппарате Госатомнадзора России, где участвовал в инспекциях ядерных объектов, и в центральном аппарате ГК «Росатом».