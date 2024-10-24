Биробиджан, 24 октября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Вернувшийся из госпиталя участник специальной военной операции не смог подняться в собственную квартиру в Биробиджане, на помощь ему пришли сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба управления министерства по региону.

МЧС России. Кадр из видео

Причиной возникновения проблемы стало отсутствие пандуса в подъезде. После операции на ногах боец передвигается на инвалидной коляске.

«Мужчину нужно было поднять на четвёртый этаж. Бойцы МЧС России справились с задачей за несколько минут, а перед уходом пожелали защитнику Отечества скорейшего выздоровления», — отметила пресс-служба.

Участник спецоперации, в свою очередь, выразил благодарность спасателям за их заботу и фонду «Защитники Отечества» — за оказанную помощь.

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Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре фонд «Защитники Отечества» передал героям специальной военной операции 32 автомобиля с ручным управлением. До конца года планируется передать ещё 200 машин, а в 2025-м — 300. Все получающие автомобили проходят необходимое обучение.

Также в октябре сообщалось, что 72-летний житель подмосковного Серпухова Вячеслав Шевяков решил отправиться в зону СВО добровольцем. Полковник Военно-воздушных сил в отставке после военной службы трудился в центральном аппарате Госатомнадзора России, где участвовал в инспекциях ядерных объектов, и в центральном аппарате ГК «Росатом».