Ростов-на-Дону, 8 октября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Фонд «Защитники Отечества» передал героям специальной военной операции 32 автомобиля с ручным управлением, сообщила 8 октября пресс-служба организации.

Фонд «Защитники Отечества»

Церемония прошла в Народном военно-историческом музее Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», крупнейшем мемориале Ростовской области.

Автомобили получили 11 защитников из ЛНР, 18 из ДНР и трое из Ростовской области. Председатель фонда, статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилёва отметила, что герои СВО — настоящий пример мужества, отваги и любви к Родине.

«Наша задача — сделать всё, чтобы ветераны СВО могли активно жить, работать, растить детей, заботиться о близких, исполнять гражданский долг», — сказала она.

Ранее аналогичные машины получили ветераны из Московской области, Республики Татарстан и Краснодарского края, напомнила Цивилёва. До конца года планируется передать ещё 200 машин, а в 2025-м — 300, отметила она.

Инициатива была поддержана президентом Владимиром Путиным, а все получающие автомобили прошли необходимое обучение, сказала также Цивилёва. Ветераны СВО в свою очередь выразили благодарность за помощь.

«Мы прошли лечение, реабилитацию. А теперь нам сделали такой важный подарок. Автомобиль очень нужен — можно ездить на работу, помогать своей семье», — отметил старший лейтенант Народной милиции ЛНР Николай Солдатенко.

Герои приняли участие в автопробеге «Сила духа» на вручённых машинах. Они проследовали до села Алексеевка через мемориальный комплекс «Прорыв», где возложили цветы.

Предоставление ветеранам СВО автомобилей с ручным управлением — важная форма поддержки и один из элементов большой системной работы, отметил в свою очередь глава ДНР Денис Пушилин.

«Рассчитываем, что данное направление будет продолжено. Добрый обратный отклик идёт и по вопросам переоборудования жилья для ребят с инвалидностью и внедрения системы «Умный дом», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Машины станут хорошим подспорьем для ветеранов СВО, а первоочередная задача государства — заботиться о защитниках и создавать им все необходимые условия для активной и полноценной жизни, отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Владельцами нового транспорта стали настоящие герои, мужественные и стойкие бойцы, которые не щадя сил и здоровья обороняли рубежи Отчизны. Спасибо им за самоотверженность и волю, преданность и любовь к Родине. Такие, как они, — настоящий пример для подражания!» — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в августе Цивилёва рассказала, что в военно-социальный центр в Москве с момента его открытия 1 июля обратились около 17 тыс. человек. В основном запросы граждан касались выплат, получения справки участника или ветерана СВО и других документов. Также в центр обращались по вопросам поиска без вести пропавших и жилищного обеспечения.