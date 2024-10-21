Серпухов, Московская область, 21 октября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Житель подмосковного Серпухова Вячеслав Шевяков решил отправиться в зону СВО добровольцем в возрасте 72 лет, сообщил портал Regions.ru.

Кадр из видео Вячеслав Шевяков

«В возрасте 72 лет он решил отправиться на СВО, сейчас он ветеран боевых действий, ушёл в звании полковника Военно-воздушных сил», — отмечено в публикации.

Уточняется, что после своей военной службы он трудился в центральном аппарате Госатомнадзора России, где участвовал в инспекциях ядерных объектов, а также в центральном аппарате ГК «Росатом». Свою историю Шевяков рассказал в рамках урока мужества в серпуховском Губернском колледже.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече в Уфе с участниками турнира для ветеранов СВО «Герои нашего времени» заявил, что страна будет помнить подвиги бойцов СВО. Путин также призвал паралимпийское движение России к поддержке ветеранов СВО. Президент поручил учесть проекты, направленные на реабилитацию ветеранов СВО. Он назвал поддержку героев одним из безусловных приоритетов и нравственным долгом для всех.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в сентябре поручил Минспорту проработать вопрос о реабилитации в фитнес-клубах участников спецоперации, а также граждан, которые пострадали при выполнении задач в зоне СВО.