Киев, 23 октября, 2024, 23:22 — ИА Регнум. В Киеве поздним вечером 23 октября прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум

Журналисты предположили, что в городе работает система ПВО.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 октября в Сумах и Полтавской области Украины были слышны взрывы.

19 октября во временно подконтрольном Киеву городе Запорожье российскими войсками было поражено место дислокации иностранных наёмников ВСУ. Рядом находился склад боеприпасов, поэтому взрыв произошёл с детонацией. По предварительным данным, в результате удара погибли более 20 боевиков, не менее 60 получили ранения.