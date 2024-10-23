Анкара, 23 октября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Три человека погибли, пятеро пострадали в результате теракта на авиакосмическом предприятии в турецкой Анкаре, сообщает турецкий телеканал NTV.

Кадр из видео

Также отмечается, что нападавшие сумели проникнуть в здание завода и взять в заложники девять человек.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября на производственном объекте турецкой авиакосмической компании TUSAS произошёл теракт. Глава МИД страны Али Ерликая назвал инцидент терактом.

Момент первого взрыва попал на видео. На опубликованных кадрах виден поднимающийся дым и слышны одиночные выстрелы.

Изначально местные СМИ сообщали, что взрыв прогремел у одного из входов на территорию предприятия. Затем в зоне ЧП была слышна стрельба. На данный момент на месте происшествия находится значительное число сотрудников правоохранительных органов.