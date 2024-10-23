Казань, 23 октября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Слухи о «расколе» в БРИКС не соответствуют действительности, заявил 23 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/РИА Новости

Ранее в некоторых западных СМИ появились сообщения, что в ходе работы саммита БРИКС между его участниками якобы произошёл раскол, поскольку Россия и Китай «потребовали» превратить объединение в антиамериканскую коалицию, а остальные выступили против.

«Это тоже не так. В БРИКС никто не сотрудничает против кого-то, все сотрудничают ради своих собственных национальных интересов», — сказал Песков в интервью НТВ.

Все проекты стран — членов объединения в сфере экономики, финансов, инвестиций делаются в интересах самих этих государств, а не в качестве альтернативы иным существующим платформам, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 22–24 октября в Казани проходит саммит глав государств БРИКС. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года.

Лидеры стран — членов БРИКС на саммите обсудят вопросы возможного расширения организации, обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов. В программе президента России Владимира Путина — двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибыли на саммит.

Переговоры Путина с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.