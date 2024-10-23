Киев, 23 октября, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил правительству Украины разработать новый план действий на случай продолжения военного конфликта, сообщила 23 октября украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на информированные источники.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

По этим данным, новый план должен отличаться от ранее представленного Зеленским тем, что базироваться он должен не на действиях западных стран, а на действиях властей самой Украины.

В документе должны быть предложены решения в сфере развития военно-промышленного комплекса, обороны, экономики и социальной политики. План должен быть разработан до конца 2024 года, сказано также в материале.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана. Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины, перенос боевых действий «на территорию России» и «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине.

В «плане победы» Зеленского заложено его намерение сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заявил, что Россия не примет никакого варианта, при котором Украина сохранит возможность использоваться Западом для создания прямых угроз РФ.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.