Берлин, 23 октября, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Израилю не стоит рассчитывать на поддержку американского правительства для победы в ближневосточном конфликте, если они не хотят повторить судьбу Украины, заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум

«Что может армия США в борьбе с Ираном, Россией и Китаем? Ничего. Самоуничтожение — единственный возможный исход. Рассчитывать на правительство США для достижения победы глупо. Просто посмотрите на Украину», — написал он.

По мнению Доткома, даже если США вступят в конфликт с Ираном, в случае поддержки России и Китая им всё равно придётся выйти из конфликта, чтобы не допустить ядерной войны.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дотком утверждал, что мировые СМИ не признают победу России в конфликте на Украине до ноябрьских выборов президента США. Он предсказал, что НАТО в дальнейшем будет занято продажей американского оружия напуганным странам Евросоюза, отношения между ЕС и США испортятся.

22 октября он заявил, что тремя крупнейшими экономиками в мире станут Китай, Индия и Россия. США, по его мнению, смогут рассчитывать лишь на четвёртое место.

В сентябре Дотком также призвал поддержать стремление БРИКС к дедолларизации. По его словам, это позволит «погасить свои долги за гроши», а Западу это точно не понравится.