Берлин, 22 октября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Россия будет одной из трёх крупнейших экономик мира, заявил немецкий предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком в соцсети X.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Тремя крупнейшими экономиками в мире будут Китай, Индия и Россия», — подчеркнул он.

При этом, по мнению бизнесмена, США или Германия займут четвёртое место в списке.

Как передавало ИА Регнум, в октябре Дотком утверждал, что мировые СМИ не признают победу России в конфликте на Украине до ноябрьских выборов президента США. Он предсказал, что НАТО в дальнейшем будет занято продажей американского оружия напуганным странам Евросоюза, отношения между ЕС и США испортятся.

В сентябре он также призвал поддержать стремление БРИКС к дедолларизации. По его словам, это позволит «погасить свои долги за гроши», а Западу это точно не понравится.

В июле Дотком заявил, что странам Европейского союза следует смириться с поражением Украины и поторопиться заключить мир с Россией. Он отметил, что главы европейских государств совершили глупость, поддержав политику американского президента Джо Байдена и обострив отношения с Россией, но они уже начали понимать, что совершили колоссальную ошибку.