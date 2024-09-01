Берлин, 1 сентября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Стремление организации БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать, заявил 1 сентября основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком).

Владимир Югасов ИА REGNUM Доллар

При этом западным странам такие изменения не понравятся, написал Дотком на своей странице в Х (Twitter).

«Долг большинства стран выражен в долларах. Логично поддерживать усилия БРИКС по дедолларизации. Представьте, что вы могли бы погасить свой долг за гроши. Всё, что нужно — некоторое количество золота. К такому «глобальному перезапуску» Запад не стремился», — отметил предприниматель.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее призвал входящие в состав БРИКС новые государства расширять расчёты в национальных валютах. Россия будет содействовать выработке БРИКС новых долгосрочных ориентиров, в числе которых — повышение роли стран содружества в международной валютно-финансовой системе и расширение использования национальных валют, отмечал глава государства.

По данным Банка России, доля евро и доллара во внешней торговле России во втором квартале 2024 года сократилась до 17,6%. Показатель впервые составил менее 20%. За год доля доллара и евро во внешней торговле РФ сократилась почти вдвое, во втором квартале 2023 года этот показатель составлял 32,3%.

США, вводя ограничения на использование доллара, своими руками подталкивают другие страны к отказу от своей же валюты, отмечал Путин в июне. На смену доллару придут новые финансовые инструменты, в том числе от банков в рамках БРИКС, добавил президент.