В Киеве перенесли начало отопительного сезона
УНИАН: в Киеве в целях экономии газа отложили начало отопительного сезона
Киев, 23 октября, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Власти Киева решили сэкономить газ и отложили начало отопительного сезона. Об этом 22 октября сообщило агентство УНИАН со ссылкой на зампредседателя городской администрации Петра Пантелеева.
«Отопительный сезон начнётся, когда среднесуточная температура будет восемь градусов или ниже в течение трёх дней. Пока погода позволяет отсрочить подачу отопления для экономии газа и снижения затрат для горожан», — уточнил чиновник.
Скорее всего, решение будет принято в конце октября — начале ноября, предположили в агентстве.
Как сообщало ИА Регнум, в мае депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала «Вышка» заявлял, что удары Вооружённых сил России якобы лишили Украину около 90% всех имеющихся мощностей тепловых электростанций в стране. По его словам, ущерб настолько серьёзен, что регулярных отключений света из-за дефицита электроэнергии не удастся избежать даже в случае кратного наращивания объёмов импорта. Кучеренко призвал главу киевского режима Владимира Зеленского открыто рассказать гражданам о последствиях.
Западные партнёры киевского режима окажут помощь в восстановлении энергетики на Украине, однако этого будет недостаточно, утверждал в сентябре депутат Верховной рады Елизавета Ясько. Он добавил, что жителям Украины нужно готовиться к худшему нынешней зимой. Украинцам предстоят длительные отключения света, заключил парламентарий.