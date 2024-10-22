Киев, 23 октября, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Власти Киева решили сэкономить газ и отложили начало отопительного сезона. Об этом 22 октября сообщило агентство УНИАН со ссылкой на зампредседателя городской администрации Петра Пантелеева.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Отопительный сезон начнётся, когда среднесуточная температура будет восемь градусов или ниже в течение трёх дней. Пока погода позволяет отсрочить подачу отопления для экономии газа и снижения затрат для горожан», — уточнил чиновник.

Скорее всего, решение будет принято в конце октября — начале ноября, предположили в агентстве.

Как сообщало ИА Регнум, в мае депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала «Вышка» заявлял, что удары Вооружённых сил России якобы лишили Украину около 90% всех имеющихся мощностей тепловых электростанций в стране. По его словам, ущерб настолько серьёзен, что регулярных отключений света из-за дефицита электроэнергии не удастся избежать даже в случае кратного наращивания объёмов импорта. Кучеренко призвал главу киевского режима Владимира Зеленского открыто рассказать гражданам о последствиях.

Западные партнёры киевского режима окажут помощь в восстановлении энергетики на Украине, однако этого будет недостаточно, утверждал в сентябре депутат Верховной рады Елизавета Ясько. Он добавил, что жителям Украины нужно готовиться к худшему нынешней зимой. Украинцам предстоят длительные отключения света, заключил парламентарий.