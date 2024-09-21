Киев, 21 сентября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что жителям Украины нужно готовиться к худшему нынешней зимой. Её слова 21 сентября привело украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметила Ясько, западные партнёры киевского режима окажут помощь в восстановлении энергетики на Украине, однако этого будет недостаточно.

«Зимой будут отключения, не надо иметь никаких иллюзий, готовьтесь к худшему, к большому количеству часов в день без света», — сказала она.

По словам депутата Рады, полностью восстановить энергетику на контролируемой Киевом территории не выйдет, а потому украинцам стоит забыть о слове «безопасность» на время продолжения военных действий.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приезжала в Киев для обсуждения поддержки Украины со стороны Евросоюза. Она уточнила, в эту поддержку входят вопросы подготовки к зиме, вступление Украины в сообщество, а также прогресс в получении Киевом кредитов от стран «Группы семи».

Украинское издание «Страна. ua» 16 сентября предрекло жителям контролируемой Киевом территории тяжёлую зиму из-за повреждения и уничтожения большого количества тепловых электроцентралей (ТЭЦ). Отмечалось, что грозящая энергетической системе Украины фрагментация на отдельные «острова» может обернуться массовым отключениям света в зимний период.

Агентство Bloomberg 31 августа написало, что Киеву нереально решить проблемы с отключением света до зимы и увеличить дополнительные энергетические мощности. По информации издания, из-за длительных отключений света и повреждений инфраструктуры Украину могут покинуть ещё 400 тыс. человек.

В начале июня на всей контролируемой Киевом территории ввели экстренные отключения электричества. Как пояснил член комитета Рады по энергетике Сергей Нагорняк, потребителям в стране стоит предстоящим отключениям света в зимний период, которые будут длиться до 10 часов в сутки.

Британская газета Financial Times 5 июня со ссылкой на представителей Киева написала, что украинцам нужно готовиться «к жизни в холоде и темноте», так как к зиме они будут находиться без света большую часть суток. При этом один из украинских чиновников назвал аварийные отключения электроэнергии «новой нормой».