Казань, 22 октября, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Оркестр «Академия русской музыки» исполнил для лидеров стран БРИКС на концерте в Казани инструментальную версию песни «Течёт река Волга» композитора Марка Фрадкина и «Калинку-малинку».

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В программе мероприятия песня «Течёт река Волга» описана как «посвящение великой русской реке Волге — одному из символов России, на берегу которой стоит город Казань». Также оркестр исполнил попурри «Волшебная музыка БРИКС», состоящее из мелодий стран, которые входят в организацию.

Оркестром руководит 29-летний Иван Никифорчин. Его и исполнителей — девятилетнего скрипача Луку Моромова и 17-летнего трубача Семёна Саломатникова — в программе характеризуют как представителей «молодого поколения российской музыкальной культуры». Оркестр известен виртуозностью исполнения сложнейших оркестровых партитур и новаторским подходом, отметили организаторы.

Сообщается, что концерт в Колонном зале Казанской ратуши сопровождался песочным представлением. Художником шоу выступила Дарья Кузнецова.

Как передавало ИА Регнум, Россия является председателем БРИКС с 1 января 2024 года. С начала года к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Президент Владимир Путин 19 сентября заявил, что приоритетом председательства России в БРИКС является формирование справедливого многополярного мира, который основан на чётких и обязательных для всех правовых нормах.

Лидеры стран — членов БРИКС на саммите обсудят вопросы возможного расширения организации, обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов. В программе Путина — двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибыли на саммит, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Переговоры Путина с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь именно БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.