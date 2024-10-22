Моршанск, Тамбовская область, 22 октября, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Мэр Моршанска Алексей Банников уволился с поста главы города, сообщает местное издание 68news.ru.

Кадр из соцсети

Вместе с этим в статусе страницы Банникова в соцсети «ВКонтакте» также указано «Экс-глава города Моршанска Тамбовской области».

В июле Банникова раскритиковали за высказывание, произнесённое во время вручения ордена Мужества сестре погибшего участника спецоперации.

Тогда Банников, вручая награду женщине, заявил, что её брат погиб, «чтобы был солнечный день, чтобы дети отдыхали в летних лагерях, чтобы город благоустраивался, были спортплощадки, чтобы мост наконец-то отремонтировали».

Позже губернатор Тамбовской области Максим Егоров написал в Telegram-канале, что ему стыдно за слова Банникова и призвал чиновников проявлять человечность и сопереживание.

Как передавало ИА Регнум, в июне сотруднице полиции из Ростовской области пришлось уволиться из правоохранительных органов после того, как она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видео про низкую зарплату. В ролике 28-летняя Ольга Гайдукова, участковый в Новочеркасске, делает вид, будто восхищается выплаченной зарплатой в размере 40 тыс. рублей, которую якобы получают полицейские. По её мнению, именно такой реакции от сотрудников ожидает начальство. Когда пост набрал более миллиона просмотров, женщину вызвали к руководству.