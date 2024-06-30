Новочеркасск, Ростовская область, 30 июня, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Сотруднице полиции из Ростовской области пришлось уволиться из правоохранительных органов после того, как она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видео про низкую зарплату.

Кадр из видео

В ролике 28-летняя Ольга Гайдукова, участковый в Новочеркасске, делает вид, будто восхищается выплаченной зарплатой в размере 40 тыс. рублей, которую якобы получают полицейские. По её мнению, именно такой реакции от сотрудников ожидает начальство. Когда пост набрал более миллиона просмотров, женщину вызвали к руководству.

«Мне предложили удалить видео или Instagram — я отказалась», — рассказала автор видео 161.RU.

Тогда, по словам Гайдуковой, её попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию. При этом она подчеркнула, что её никто не заставлял, не запугивал и не принуждал.

«Про зп это, конечно, шутка, просто это популярная озвучка для видео в Instagram, а так зарплата немного больше», ― добавила экс-участковый.

Девушка отметила, что особо не расстроилась, поскольку сама планировала увольняться.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 4 апреля уволили главу отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева. Кроме того, от исполнения обязанностей отстранили ещё одного сотрудника полиции, в отношении него МВД начало служебную проверку. Если выяснится, что он допустил нарушения, по поводу которых проводится проверка, его также уволят, он понесёт наказание в установленном порядке. О каких нарушениях идёт речь, в полиции не уточнили.