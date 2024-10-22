Москва, 22 октября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Управляющая компания «Т-Капитал» вернула доступ к части активов, ранее замороженных внутри валютных инвестиционных фондов. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе компании.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Нам удалось разморозить часть активов, которые раньше были заблокированы из-за санкций. Теперь около половины из них доступны для продажи», ― пояснили в компании.

Как уточнил глава «Т-Банка» Станислав Близнюк, разморожены около 3,5 млрд рублей. Распорядится своими активами теперь снова смогут 450 тыс. клиентов.

Он добавил, что вторая половина активов всё ещё остается заблокированной. Их перевели в ЗПИФы (закрытые паевые инвестиционные фонды). В случае разблокировки активы продадут по рыночной цене и выплатят деньги владельцам паев.

Российский банк «Тинькофф» (сейчас «Т-Банк») попал под санкции Евросоюза 25 февраля 2023 года. После этого брокер «Тинькофф инвестиции» приостановил торговлю иностранными ценными бумагами и евро на «СПБ бирже». Позже приложения банка «Тинькофф» пропали из онлайн-магазина App Store.

В марте финансовая организация приостановила валютные переводы в Грузию. При этом возможность переводов евро и долларов сохранилась в другие страны. Позднее банк из-за санкций перестал осуществлять денежные переводы в Турцию.

Согласно документам Еврокомиссии, страны G7, Евросоюза и Австралия в 2022 году заморозили активы Банка России на €260 млрд. Большую часть активов, на €210 млрд, заблокировал ЕС, они включают наличные и государственные облигации в евро, долларах и других валютах. США заморозили активы лишь на $5 млрд.

По состоянию на конец мая 2023 года страны Евросоюза заморозили частных активов россиян на сумму €24,1 млрд.