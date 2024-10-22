Москва, 22 октября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Певице Глюкозе (Наталье Чистяковой-Ионовой) могло грозить более суровое наказание за появление, предположительно, в состоянии наркотического опьянения, заявил ИА Регнум партнер адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры» Сергей Узденский.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По его словам, артистке могло грозить до 15 суток ареста.

«Мы знаем случаи, когда лица, которые находились в состоянии опьянения, при этом ещё и там успели побуянить где-нибудь в общественном месте, им назначают наказание в виде ареста. В данном случае такого не было. Возможно [отделалась штрафом], потому что не было какого-то скандала, конфликта и так далее. Просто ее заметили в странном состоянии, предложили пройти, она отказалась», — указал адвокат.

Также Узденский отметил, что в ситуации с Глюкозой штраф был правомерен, так как в Кодексе об административных правонарушениях существует норма, согласно которой лицо, отказавшееся от прохождения освидетельствования состояния алкогольного либо наркотического опьянения, по последствиям признается находящимся в таковом опьянении.

«Это технически трудно, заставить человека подуть в трубочку или пописать стаканчик, например, если он этого делать не хочет. Поэтому законодатель ввел норму, согласно которой отказ от освидетельствования приравнивается к нахождению в состоянии опьянения», — рассказал адвокат.

В теории можно обжаловать это решение суда, сославшись на то, что не было признаков опьянения. Но в таких случаях приглашаются понятые либо используют видеофиксацию, на которой видно, есть признаки опьянения у человека или нет. Они могут выражаться в неровной походке, странном поведении, в невнятной, несвязной речи и так далее, подчеркнул Узденский.

«Я думаю, учитывая, что это был аэропорт и там множество камер, должностным лицам не представит труда доказать свою позицию, если действительно они действовали правомерно», — отметил адвокат.

Как передавало ИА Регнум, суд в Москве оштрафовал на 5 тыс. рублей певицу Глюкозу, признав её виновной в употреблении наркотических веществ. Уточняется, что ранее правоохранители заметили певицу в аэропорту Шереметьево в состоянии, которое сочли соответствующим наркотическому опьянению. Сама артистка от медицинского освидетельствования отказалась.

В июле концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске был близок к срыву. Певица, по словам зрителей, вышла на сцену, предположительно, в нетрезвом виде, не попадала в фонограмму и неадекватно себя вела. Артистка заявила, что её странное поведение объясняется побочным эффектом от антидепрессантов и снотворного.