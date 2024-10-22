Глушковский район, Курская область, 22 октября, 2024, 15:46 — ИА Регнум. В поселке Весёлое Глушковского района Курской области очевидец снял на видео сожжённый танк Вооружённых сил Украины (ВСУ) производства стран НАТО, сообщает Telegram-канал «Два майора».

Кадр из видео

«Знаменитая техника, которая якобы не горит», — сказал автор видео.

На видеокадрах показана уничтоженная бронетехника ВСУ. Очевидец не указал, о какой конкретно модели танка идёт речь. Он также добавил, что село Весёлое полностью освободили российские войска.

В сентябре стало известно, что украинские подразделения потеряли почти половину из поставленных Западом танков Abrams. По меньшей мере 13 из 31 американского танка были уничтожены российскими военными или брошены ВСУ на фронте. Также Украина потеряла два из 14 британских танка Challenger и 36 немецких танков Leopard.

Американская газета The New York Times написала, что дорогостоящие западные танки, включая американские Abrams, оказались уязвимы для дешёвых беспилотников. Как отметил автор статьи, в будущем, по его мнению, это может привести к изменению подхода к использованию этих боевых машин в военных конфликтах.

Обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу в марте 2024 года назвал Украину кладбищем для американских танков Abrams. Он отметил, что менее чем за одну неделю ВСУ потеряли в боях три американских основных боевых танка.