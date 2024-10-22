Казань, 22 октября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Саудовская Аравия на саммите БРИКС в Казани представлена в лице министра иностранных дел Фейсала бин Фархана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости / POOL

«Сегодня на саммите присутствует Саудовская Аравия в лице министра иностранных дел, и они, по заявлению наших саудовских друзей, в качестве приглашённой стороны», — рассказал он «Известиям».

Песков добавил, что присутствие главы МИД королевства «красноречиво» говорит об отношениях между двумя государствами.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Кремля ранее проинформировала, что лидеры стран — членов БРИКС на саммите, который проходит в Казани 22–24 октября, уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

Президент России Владимир Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечалось также в сообщении.

Всего на мероприятии ожидают участия 36 стран и шести международных организаций. Также запланирован визит генсека ООН Антониу Гутерриша.