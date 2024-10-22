Москва, 22 октября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 млн рублей цифровую библиотеку Internet Archive за неудаление запрещённой в России информации.

Иван Шилов ИА Регнум

«Столичный суд признал некоммерческую организацию Internet Archive виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации и информационным ресурсам. Назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», — сказали в суде.

Цифровую библиотеку признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы в случае, если такая обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Internet Archive является американской некоммерческой компанией. Она была основана в 1996 году в Сан-Франциско. Ресурс предоставляет бесплатный доступ к коллекциям оцифрованных материалов, включая веб-сайты, программные приложения, музыку, аудиовизуальные и печатные материалы.

30 сентября ИА Регнум передавало, что Таганский суд Москвы оштрафовал социальную сеть Discord на ₽3,5 млн за неудаление запрещённой информации.

В августе суд оштрафовал Telegram на ₽4 млн из-за отказа мессенджера удалить запрещённую на территории России информацию. Ранее суд в Москве оштрафовал социальную сеть TikTok на ₽4 млн за отказ выполнить предписание Роскомнадзора.