Казань, 22 октября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 22 октября прибыл в Казань для участия в саммите группы БРИКС. Кадры прибытия транслировала канцелярия египетского лидера.

Екатерина Чеснокова/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретил ас-Сиси у трапа самолёта в казанском аэропорту. Лидеры пожали друг другу руки.

Президент Ас-Сиси намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и рядом президентов и лидеров, участвующих в саммите. Ожидается, что в ходе встреч участники обсудят двусторонние отношения между Египтом и этими странами, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин подготовил подарки для лидеров иностранных государств, принимающих участие в саммите БРИКС. Позже он пообещал рассказать о подарках подробнее.

Трёхдневный саммит БРИКС начался в Казани 22 октября. В списке гостей — представители 36 государств и шести международных организаций, в том числе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В графике Путина 22 октября запланированы несколько двусторонних встреч с участниками саммита. Вечером состоится неформальный обед для глав делегаций. В последующие два дня саммита также ожидаются двусторонние встречи.